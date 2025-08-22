Lisätietoja SOLNIC-rahakkeesta

SOLNIC-rahakkeen hintatiedot

SOLNIC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SOLNIC-rahakkeen tokenomiikka

SOLNIC-rahakkeen hintaennuste

Solnic-logo

Solnic – hinta (SOLNIC)

Ei listattu

1SOLNIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00481974
$0.00481974$0.00481974
-5.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Solnic (SOLNIC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:30:39 (UTC+8)

Solnic (SOLNIC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0047521
$ 0.0047521$ 0.0047521
24 h:n matalin
$ 0.00514642
$ 0.00514642$ 0.00514642
24 h:n korkein

$ 0.0047521
$ 0.0047521$ 0.0047521

$ 0.00514642
$ 0.00514642$ 0.00514642

$ 0.01108836
$ 0.01108836$ 0.01108836

$ 0.00290478
$ 0.00290478$ 0.00290478

+1.28%

-5.49%

-13.20%

-13.20%

Solnic (SOLNIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00481974. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLNIC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0047521 ja korkeimmillaan $ 0.00514642 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLNIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01108836, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00290478.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLNIC on muuttunut +1.28% viimeisen tunnin aikana, -5.49% 24 tunnin aikana ja -13.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solnic (SOLNIC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

--
----

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

939.87M
939.87M 939.87M

939,869,437.499315
939,869,437.499315 939,869,437.499315

Solnic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOLNIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 939.87M ja sen kokonaistarjonta on 939869437.499315. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.53M.

Solnic (SOLNIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Solnic – USD -hinta muuttui $ -0.000280181727357586.
Viimeisten 30 päivän aikana Solnic – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010278500.
Viimeisten 60 päivän aikana Solnic – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014128455.
Viimeisten 90 päivän aikana Solnic – USD -hinnan muutos oli $ -0.001173398167877657.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000280181727357586-5.49%
30 päivää$ -0.0010278500-21.32%
60 päivää$ +0.0014128455+29.31%
90 päivää$ -0.001173398167877657-19.57%

Mikä on Solnic (SOLNIC)

The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Solnic (SOLNIC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Solnic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solnic (SOLNIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solnic (SOLNIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solnic-rahakkeelle.

Tarkista Solnic-rahakkeen hintaennuste nyt!

SOLNIC paikallisiin valuuttoihin

Solnic (SOLNIC) -rahakkeen tokenomiikka

Solnic (SOLNIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOLNIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solnic (SOLNIC)”

Paljonko Solnic (SOLNIC) on arvoltaan tänään?
SOLNIC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00481974 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOLNIC-USD-parin nykyinen hinta?
SOLNIC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00481974. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solnic-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOLNIC markkina-arvo on $ 4.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOLNIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOLNIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 939.87M USD.
Mikä oli SOLNIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOLNIC saavutti ATH-hinnaksi 0.01108836 USD.
Mikä oli SOLNIC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOLNIC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00290478 USD.
Mikä on SOLNIC-rahakkeen treidausvolyymi?
SOLNIC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SOLNIC tänä vuonna korkeammalle?
SOLNIC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOLNIC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:30:39 (UTC+8)

Solnic (SOLNIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

