SOLCAT (SOLCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SOLCAT (SOLCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
SOLCAT (SOLCAT) -rahakkeen tiedot

The mascot of solana. First memecoin with game! PLAY, COLLECT, AND EARN TODAY! More to experience WIN PRIZES & HAVE FUN IN THE BEST COMMUNITY IN WEB3

What are the future plans for SOLCAT? SOLCAT will continue to grow its community, expand its presence in the Solana network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SOLCAT holders.

About SOLCAT. $SOLCAT the meme token on Solana, powered by a community that loves fun. $SOLCAT is more than a token—it’s a meowment! Join the craze, hold $SOLCAT, and let’s meow our way to the top together!

https://solcat.meme/

SOLCAT (SOLCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SOLCAT (SOLCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 40.93K
$ 40.93K$ 40.93K
Kokonaistarjonta:
$ 3.33B
$ 3.33B$ 3.33B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 3.33B
$ 3.33B$ 3.33B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 40.93K
$ 40.93K$ 40.93K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00617418
$ 0.00617418$ 0.00617418
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0000056
$ 0.0000056$ 0.0000056
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

SOLCAT (SOLCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SOLCAT (SOLCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SOLCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLCAT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SOLCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SOLCAT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SOLCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.