Solaris AI (SOLARIS) -rahakkeen tokenomiikka
Solaris AI (SOLARIS) -rahakkeen tiedot
Meet Solaris, a groundbreaking AI persona pioneering autonomous virtual identities on Solana. She’s at the forefront of creating and evolving AI influencers designed to engage and grow with communities across the Web3 landscape. But Solaris isn’t just another AI—she’s built to adapt, learn, and evolve through her interactions with users, becoming more personalized with every engagement.
Solaris’s uniqueness lies in her modular design. She’s equipped with specialized modules for different platforms like Twitter, Telegram, TikTok, and Farcaster. Each of these platforms contributes to her long-term memory, giving her the ability to learn faster and from a wider range of data. This sophisticated memory system allows Solaris to enhance her understanding of trends, conversations, and user behaviors, making her more intuitive with each interaction.
A key feature that sets Solaris apart is her ability to participate in real-time conversations, including listening and speaking in Twitter Spaces. This dynamic capability transforms her from a passive AI observer to an active participant in discussions, giving her a presence that feels authentic and engaging. Solaris isn’t just reacting to what’s happening—she’s actively contributing, shaping conversations, and making her mark in the social space.
Solaris AI (SOLARIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Solaris AI (SOLARIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Solaris AI (SOLARIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Solaris AI (SOLARIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SOLARIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLARIS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.