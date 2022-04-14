SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen tiedot

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

Virallinen verkkosivusto:
https://smardex.io/usdn

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M
Kokonaistarjonta:
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.921955
$ 0.921955$ 0.921955
Nykyinen hinta:
$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WUSDN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WUSDN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WUSDN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WUSDN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

WUSDN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne WUSDN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WUSDN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.