Lisätietoja WUSDN-rahakkeesta

WUSDN-rahakkeen hintatiedot

WUSDN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WUSDN-rahakkeen tokenomiikka

WUSDN-rahakkeen hintaennuste

SMARDEX WRAPPED USDN-logo

SMARDEX WRAPPED USDN – hinta (WUSDN)

Ei listattu

1WUSDN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.1
$1.1$1.1
+0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:46:36 (UTC+8)

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.084
$ 1.084$ 1.084
24 h:n matalin
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 h:n korkein

$ 1.084
$ 1.084$ 1.084

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.921955
$ 0.921955$ 0.921955

+0.06%

+0.60%

+0.95%

+0.95%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.1. Viimeisen 24 tunnin aikana WUSDN on vaihdellut alimmillaan $ 1.084 ja korkeimmillaan $ 1.1 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WUSDN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.17, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.921955.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WUSDN on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.60% 24 tunnin aikana ja +0.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

1.35M
1.35M 1.35M

1,345,734.908471835
1,345,734.908471835 1,345,734.908471835

SMARDEX WRAPPED USDN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WUSDN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.35M ja sen kokonaistarjonta on 1345734.908471835. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.48M.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SMARDEX WRAPPED USDN – USD -hinta muuttui $ +0.00651895.
Viimeisten 30 päivän aikana SMARDEX WRAPPED USDN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0270491100.
Viimeisten 60 päivän aikana SMARDEX WRAPPED USDN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0203183200.
Viimeisten 90 päivän aikana SMARDEX WRAPPED USDN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0251922326437245.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00651895+0.60%
30 päivää$ +0.0270491100+2.46%
60 päivää$ +0.0203183200+1.85%
90 päivää$ +0.0251922326437245+2.34%

Mikä on SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SMARDEX WRAPPED USDN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SMARDEX WRAPPED USDN-rahakkeelle.

Tarkista SMARDEX WRAPPED USDN-rahakkeen hintaennuste nyt!

WUSDN paikallisiin valuuttoihin

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen tokenomiikka

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WUSDN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)”

Paljonko SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) on arvoltaan tänään?
WUSDN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.1 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WUSDN-USD-parin nykyinen hinta?
WUSDN -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.1. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SMARDEX WRAPPED USDN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WUSDN markkina-arvo on $ 1.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WUSDN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WUSDN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.35M USD.
Mikä oli WUSDN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WUSDN saavutti ATH-hinnaksi 1.17 USD.
Mikä oli WUSDN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WUSDN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.921955 USD.
Mikä on WUSDN-rahakkeen treidausvolyymi?
WUSDN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WUSDN tänä vuonna korkeammalle?
WUSDN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WUSDN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.