Lisätietoja X33-rahakkeesta

X33-rahakkeen hintatiedot

X33-rahakkeen virallinen verkkosivusto

X33-rahakkeen tokenomiikka

X33-rahakkeen hintaennuste

Shadow Liquid Staking Token – hinta (X33)

Ei listattu

1X33 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$25.83
$25.83
+3.10%1D
USD
Reaaliaikainen Shadow Liquid Staking Token (X33) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:15:01 (UTC+8)

Shadow Liquid Staking Token (X33) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 23.9
$ 23.9
24 h:n matalin
$ 26.15
$ 26.15
24 h:n korkein

$ 23.9
$ 23.9

$ 26.15
$ 26.15

$ 133.6
$ 133.6

$ 15.08
$ 15.08

-0.01%

+3.12%

+36.43%

+36.43%

Shadow Liquid Staking Token (X33) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $25.83. Viimeisen 24 tunnin aikana X33 on vaihdellut alimmillaan $ 23.9 ja korkeimmillaan $ 26.15 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. X33-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 133.6, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 15.08.

Lyhyen aikavälin tuloksissa X33 on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +3.12% 24 tunnin aikana ja +36.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shadow Liquid Staking Token (X33) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.45M
$ 15.45M

--
----

$ 15.45M
$ 15.45M

598.60K
598.60K

598,603.6338782184
598,603.6338782184

Shadow Liquid Staking Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. X33-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 598.60K ja sen kokonaistarjonta on 598603.6338782184. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.45M.

Shadow Liquid Staking Token (X33) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shadow Liquid Staking Token – USD -hinta muuttui $ +0.781477.
Viimeisten 30 päivän aikana Shadow Liquid Staking Token – USD -hinnan muutos oli $ -4.1269081770.
Viimeisten 60 päivän aikana Shadow Liquid Staking Token – USD -hinnan muutos oli $ +4.1886444600.
Viimeisten 90 päivän aikana Shadow Liquid Staking Token – USD -hinnan muutos oli $ -17.61726425516991.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.781477+3.12%
30 päivää$ -4.1269081770-15.97%
60 päivää$ +4.1886444600+16.22%
90 päivää$ -17.61726425516991-40.54%

Mikä on Shadow Liquid Staking Token (X33)

Shadow Liquid Staking Token (X33) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Shadow Liquid Staking Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shadow Liquid Staking Token (X33) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shadow Liquid Staking Token (X33) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shadow Liquid Staking Token-rahakkeelle.

Tarkista Shadow Liquid Staking Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

X33 paikallisiin valuuttoihin

Shadow Liquid Staking Token (X33) -rahakkeen tokenomiikka

Shadow Liquid Staking Token (X33) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää X33-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shadow Liquid Staking Token (X33)”

Paljonko Shadow Liquid Staking Token (X33) on arvoltaan tänään?
X33-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 25.83 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on X33-USD-parin nykyinen hinta?
X33 -USD-parin nykyinen hinta on $ 25.83. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shadow Liquid Staking Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen X33 markkina-arvo on $ 15.45M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on X33-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
X33-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 598.60K USD.
Mikä oli X33-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
X33 saavutti ATH-hinnaksi 133.6 USD.
Mikä oli X33-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
X33-rahakkeen ATL-hinta oli 15.08 USD.
Mikä on X33-rahakkeen treidausvolyymi?
X33-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko X33 tänä vuonna korkeammalle?
X33 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso X33-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:15:01 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.