Sami (SAMI1) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Sami (SAMI1) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sami (SAMI1) -rahakkeen tiedot

Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond.

Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience.

Virallinen verkkosivusto:
https://sami.one/
Valkoinen paperi:
https://sami.one/hello

Sami (SAMI1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Sami (SAMI1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 70.82K
$ 70.82K$ 70.82K
Kokonaistarjonta:
$ 999.73M
$ 999.73M$ 999.73M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.73M
$ 999.73M$ 999.73M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 70.82K
$ 70.82K$ 70.82K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00171361
$ 0.00171361$ 0.00171361
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00002368
$ 0.00002368$ 0.00002368
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Sami (SAMI1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Sami (SAMI1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SAMI1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAMI1-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SAMI1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAMI1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SAMI1-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SAMI1-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAMI1-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.