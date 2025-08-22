Lisätietoja RBD-rahakkeesta

RBD-rahakkeen hintatiedot

RBD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RBD-rahakkeen tokenomiikka

RBD-rahakkeen hintaennuste

Rubidium-logo

Rubidium – hinta (RBD)

Ei listattu

1RBD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01878499
$0.01878499$0.01878499
+33.80%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Rubidium (RBD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:42:20 (UTC+8)

Rubidium (RBD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01270696
$ 0.01270696$ 0.01270696
24 h:n matalin
$ 0.01878512
$ 0.01878512$ 0.01878512
24 h:n korkein

$ 0.01270696
$ 0.01270696$ 0.01270696

$ 0.01878512
$ 0.01878512$ 0.01878512

$ 0.068062
$ 0.068062$ 0.068062

$ 0.00354582
$ 0.00354582$ 0.00354582

+0.49%

+33.81%

+55.51%

+55.51%

Rubidium (RBD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01878499. Viimeisen 24 tunnin aikana RBD on vaihdellut alimmillaan $ 0.01270696 ja korkeimmillaan $ 0.01878512 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RBD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.068062, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00354582.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RBD on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, +33.81% 24 tunnin aikana ja +55.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rubidium (RBD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 871.63K
$ 871.63K$ 871.63K

--
----

$ 18.74M
$ 18.74M$ 18.74M

46.52M
46.52M 46.52M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Rubidium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 871.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.52M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.74M.

Rubidium (RBD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rubidium – USD -hinta muuttui $ +0.00474606.
Viimeisten 30 päivän aikana Rubidium – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017439947.
Viimeisten 60 päivän aikana Rubidium – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010120150.
Viimeisten 90 päivän aikana Rubidium – USD -hinnan muutos oli $ -0.002466712222142548.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00474606+33.81%
30 päivää$ -0.0017439947-9.28%
60 päivää$ -0.0010120150-5.38%
90 päivää$ -0.002466712222142548-11.60%

Mikä on Rubidium (RBD)

Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps). By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rubidium (RBD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Rubidium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rubidium (RBD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rubidium (RBD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rubidium-rahakkeelle.

Tarkista Rubidium-rahakkeen hintaennuste nyt!

RBD paikallisiin valuuttoihin

Rubidium (RBD) -rahakkeen tokenomiikka

Rubidium (RBD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RBD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rubidium (RBD)”

Paljonko Rubidium (RBD) on arvoltaan tänään?
RBD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01878499 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RBD-USD-parin nykyinen hinta?
RBD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01878499. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rubidium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RBD markkina-arvo on $ 871.63K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.52M USD.
Mikä oli RBD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RBD saavutti ATH-hinnaksi 0.068062 USD.
Mikä oli RBD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RBD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00354582 USD.
Mikä on RBD-rahakkeen treidausvolyymi?
RBD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RBD tänä vuonna korkeammalle?
RBD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RBD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:42:20 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

