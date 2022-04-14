REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) -rahakkeen tiedot

RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects.

The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments.

Virallinen verkkosivusto:
https://repoanalyzer.site/
Valkoinen paperi:
https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 42.58K
$ 42.58K
Kokonaistarjonta:
$ 999.80M
$ 999.80M$ 999.80M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 990.06M
$ 990.06M
$ 990.06M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 43.00K
$ 43.00K
$ 43.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00205628
$ 0.00205628
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0
$ 0

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä REPOALYZE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REPOALYZE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät REPOALYZE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REPOALYZE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

REPOALYZE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne REPOALYZE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REPOALYZE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

