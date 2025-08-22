Lisätietoja REGENT-rahakkeesta

REGENT-rahakkeen hintatiedot

REGENT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

REGENT-rahakkeen tokenomiikka

REGENT-rahakkeen hintaennuste

REGENT-logo

REGENT – hinta (REGENT)

Ei listattu

1REGENT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00046789
$0.00046789$0.00046789
+13.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen REGENT (REGENT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:19:25 (UTC+8)

REGENT (REGENT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.04715253
$ 0
+1.69%

+13.03%

+17.06%

+17.06%

REGENT (REGENT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana REGENT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04715253, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REGENT on muuttunut +1.69% viimeisen tunnin aikana, +13.03% 24 tunnin aikana ja +17.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

REGENT (REGENT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 458.49K
--
$ 458.49K
979.92M
979,916,580.09973
REGENT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 458.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 979.92M ja sen kokonaistarjonta on 979916580.09973. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 458.49K.

REGENT (REGENT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana REGENT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana REGENT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana REGENT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana REGENT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+13.03%
30 päivää$ 0+76.57%
60 päivää$ 0+77.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on REGENT (REGENT)

Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.

REGENT (REGENT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

REGENT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon REGENT (REGENT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko REGENT (REGENT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita REGENT-rahakkeelle.

Tarkista REGENT-rahakkeen hintaennuste nyt!

REGENT paikallisiin valuuttoihin

REGENT (REGENT) -rahakkeen tokenomiikka

REGENT (REGENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REGENT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”REGENT (REGENT)”

Paljonko REGENT (REGENT) on arvoltaan tänään?
REGENT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REGENT-USD-parin nykyinen hinta?
REGENT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on REGENT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REGENT markkina-arvo on $ 458.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 979.92M USD.
Mikä oli REGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REGENT saavutti ATH-hinnaksi 0.04715253 USD.
Mikä oli REGENT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REGENT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on REGENT-rahakkeen treidausvolyymi?
REGENT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REGENT tänä vuonna korkeammalle?
REGENT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REGENT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:19:25 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

