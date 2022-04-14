PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) -rahakkeen tokenomiikka

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) -rahakkeen tiedot

Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional.

Virallinen verkkosivusto:
https://thepumpkintoken.org
Valkoinen paperi:
https://thepumpkintoken.org/PumpkinWhitePaper1.pdf

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 509.73K
$ 509.73K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 509.73K
$ 509.73K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PUMPKIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUMPKIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PUMPKIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUMPKIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PUMPKIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PUMPKIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUMPKIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.