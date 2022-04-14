PUFF (PUFF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PUFF (PUFF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
PUFF (PUFF) -rahakkeen tiedot

$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens.

$PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply!

The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/

Virallinen verkkosivusto:
https://www.stonedapecrew.com/

PUFF (PUFF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PUFF (PUFF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 56.13K
$ 56.13K$ 56.13K
Kokonaistarjonta:
$ 142.10M
$ 142.10M$ 142.10M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 52.20M
$ 52.20M$ 52.20M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 152.81K
$ 152.81K$ 152.81K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.868751
$ 0.868751$ 0.868751
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00083881
$ 0.00083881$ 0.00083881
Nykyinen hinta:
$ 0.00107652
$ 0.00107652$ 0.00107652

PUFF (PUFF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PUFF (PUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PUFF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUFF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PUFF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUFF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PUFF-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PUFF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUFF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.