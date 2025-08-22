Lisätietoja WIKEN-rahakkeesta

WIKEN-rahakkeen hintatiedot

WIKEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WIKEN-rahakkeen tokenomiikka

WIKEN-rahakkeen hintaennuste

Project WITH-logo

Project WITH – hinta (WIKEN)

Ei listattu

1WIKEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00398443
-2.20%1D
USD
Reaaliaikainen Project WITH (WIKEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:21:15 (UTC+8)

Project WITH (WIKEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00392483
24 h:n matalin
$ 0.00408025
24 h:n korkein

$ 0.00392483
$ 0.00408025
$ 0.116517
$ 0
-0.27%

-2.24%

-4.20%

-4.20%

Project WITH (WIKEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00398481. Viimeisen 24 tunnin aikana WIKEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00392483 ja korkeimmillaan $ 0.00408025 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIKEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.116517, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WIKEN on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -2.24% 24 tunnin aikana ja -4.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Project WITH (WIKEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.20M
--
$ 4.21M
1.05B
1,057,574,353.0
Project WITH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WIKEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.05B ja sen kokonaistarjonta on 1057574353.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.21M.

Project WITH (WIKEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Project WITH – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Project WITH – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004658019.
Viimeisten 60 päivän aikana Project WITH – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000108255.
Viimeisten 90 päivän aikana Project WITH – USD -hinnan muutos oli $ -0.000470709169675291.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.24%
30 päivää$ -0.0004658019-11.68%
60 päivää$ -0.0000108255-0.27%
90 päivää$ -0.000470709169675291-10.56%

Mikä on Project WITH (WIKEN)

Project WITH (WIKEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Project WITH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Project WITH (WIKEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Project WITH (WIKEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Project WITH-rahakkeelle.

Tarkista Project WITH-rahakkeen hintaennuste nyt!

WIKEN paikallisiin valuuttoihin

Project WITH (WIKEN) -rahakkeen tokenomiikka

Project WITH (WIKEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WIKEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Project WITH (WIKEN)”

Paljonko Project WITH (WIKEN) on arvoltaan tänään?
WIKEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00398481 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WIKEN-USD-parin nykyinen hinta?
WIKEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00398481. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Project WITH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WIKEN markkina-arvo on $ 4.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WIKEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WIKEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.05B USD.
Mikä oli WIKEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WIKEN saavutti ATH-hinnaksi 0.116517 USD.
Mikä oli WIKEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WIKEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WIKEN-rahakkeen treidausvolyymi?
WIKEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WIKEN tänä vuonna korkeammalle?
WIKEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WIKEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
