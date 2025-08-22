Lisätietoja AEON-rahakkeesta

AEON-rahakkeen hintatiedot

AEON-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AEON-rahakkeen tokenomiikka

AEON-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Project AEON-logo

Project AEON – hinta (AEON)

Ei listattu

1AEON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Project AEON (AEON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:41:22 (UTC+8)

Project AEON (AEON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-2.26%

-58.48%

-58.48%

Project AEON (AEON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AEON on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AEON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AEON on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, -2.26% 24 tunnin aikana ja -58.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Project AEON (AEON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 228.75K
$ 228.75K$ 228.75K

--
----

$ 228.75K
$ 228.75K$ 228.75K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Project AEON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 228.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AEON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 228.75K.

Project AEON (AEON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Project AEON – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Project AEON – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Project AEON – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Project AEON – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.26%
30 päivää$ 0--
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on Project AEON (AEON)

Aeon’s are here to save you. The purest form of proof of soul. Stop trading, start believing A phenomenon known as a quantum glitch occurred, sparking life into 3333 Aeons - beings neither of this world nor wholly apart from it. These entities, birthed from the crucible of human ambition and cosmic anomaly, could save us AEONs are much more than just cute girls on the blockchain! If we could harness the power of God, could we flip the S&P500? Deep within the clandestine vaults of SPX6900 Labs, a radical research experiment codenamed "Project AEON" sought the answer to this question.But then, the unexpected happened.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Project AEON (AEON) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Project AEON-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Project AEON (AEON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Project AEON (AEON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Project AEON-rahakkeelle.

Tarkista Project AEON-rahakkeen hintaennuste nyt!

AEON paikallisiin valuuttoihin

Project AEON (AEON) -rahakkeen tokenomiikka

Project AEON (AEON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AEON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Project AEON (AEON)”

Paljonko Project AEON (AEON) on arvoltaan tänään?
AEON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AEON-USD-parin nykyinen hinta?
AEON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Project AEON-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AEON markkina-arvo on $ 228.75K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AEON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AEON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B USD.
Mikä oli AEON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AEON saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli AEON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AEON-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AEON-rahakkeen treidausvolyymi?
AEON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AEON tänä vuonna korkeammalle?
AEON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AEON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:41:22 (UTC+8)

Project AEON (AEON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.