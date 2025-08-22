Lisätietoja POG-rahakkeesta

Pog-logo

Pog – hinta (POG)

Ei listattu

1POG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Pog (POG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:38:38 (UTC+8)

Pog (POG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00286712
$ 0.00286712$ 0.00286712

$ 0
$ 0$ 0

-1.48%

-3.65%

-8.13%

-8.13%

Pog (POG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana POG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00286712, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POG on muuttunut -1.48% viimeisen tunnin aikana, -3.65% 24 tunnin aikana ja -8.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pog (POG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.65K
$ 43.65K$ 43.65K

--
----

$ 43.65K
$ 43.65K$ 43.65K

999.74M
999.74M 999.74M

999,738,649.033861
999,738,649.033861 999,738,649.033861

Pog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.74M ja sen kokonaistarjonta on 999738649.033861. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.65K.

Pog (POG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.65%
30 päivää$ 0-17.56%
60 päivää$ 0+25.36%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pog (POG)

From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.

Pog (POG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pog (POG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pog (POG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pog-rahakkeelle.

Tarkista Pog-rahakkeen hintaennuste nyt!

POG paikallisiin valuuttoihin

Pog (POG) -rahakkeen tokenomiikka

Pog (POG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pog (POG)”

Paljonko Pog (POG) on arvoltaan tänään?
POG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POG-USD-parin nykyinen hinta?
POG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POG markkina-arvo on $ 43.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.74M USD.
Mikä oli POG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POG saavutti ATH-hinnaksi 0.00286712 USD.
Mikä oli POG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on POG-rahakkeen treidausvolyymi?
POG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko POG tänä vuonna korkeammalle?
POG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:38:38 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.