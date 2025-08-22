Lisätietoja PLEDGE-rahakkeesta

Pledge-logo

Pledge – hinta (PLEDGE)

Ei listattu

1PLEDGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,00025705
$0,00025705$0,00025705
-2,70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Pledge (PLEDGE) -hintakaavio
Pledge (PLEDGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0093626
$ 0,0093626$ 0,0093626

$ 0
$ 0$ 0

--

-2,74%

-14,47%

-14,47%

Pledge (PLEDGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PLEDGE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLEDGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,0093626, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PLEDGE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2,74% 24 tunnin aikana ja -14,47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pledge (PLEDGE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 257,05K
$ 257,05K$ 257,05K

--
----

$ 257,05K
$ 257,05K$ 257,05K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Pledge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 257,05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLEDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 257,05K.

Pledge (PLEDGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pledge – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pledge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pledge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pledge – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2,74%
30 päivää$ 0-13,93%
60 päivää$ 0+36,99%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pledge (PLEDGE)

The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge 1. I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month 2. I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pledge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pledge (PLEDGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pledge (PLEDGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pledge-rahakkeelle.

Tarkista Pledge-rahakkeen hintaennuste nyt!

PLEDGE paikallisiin valuuttoihin

Pledge (PLEDGE) -rahakkeen tokenomiikka

Pledge (PLEDGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLEDGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pledge (PLEDGE)”

Paljonko Pledge (PLEDGE) on arvoltaan tänään?
PLEDGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PLEDGE-USD-parin nykyinen hinta?
PLEDGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pledge-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PLEDGE markkina-arvo on $ 257,05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PLEDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PLEDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,00B USD.
Mikä oli PLEDGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PLEDGE saavutti ATH-hinnaksi 0,0093626 USD.
Mikä oli PLEDGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PLEDGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PLEDGE-rahakkeen treidausvolyymi?
PLEDGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PLEDGE tänä vuonna korkeammalle?
PLEDGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLEDGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
