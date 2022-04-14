Phill (PHILL) -rahakkeen tokenomiikka
Phill (PHILL) -rahakkeen tiedot
Phil is the Binance mascot, introduced in 2023 as a stylized version of the Binance logo, with added features like hair and facial expressions. This move is part of Binance's effort to humanize its brand and make cryptocurrency more approachable, especially for newcomers. As one of the largest global crypto exchanges, Binance recognized the need to connect with a broader audience and break down the complexity of crypto. Phil was designed to make the space feel less intimidating and more welcoming.
The mascot simplifies the Binance logo, giving it a friendly and relatable appearance. Phil’s design aims to ease concerns for new users, offering a fun and approachable symbol in a market often seen as volatile and complex. This is part of a broader trend in the industry where exchanges and projects are using meme culture and playful branding to attract newcomers and demystify crypto.
Phil is also central to Binance’s community engagement efforts. By leveraging social media and interactive campaigns, the mascot helps foster a sense of connection and inclusivity among users, whether they are beginners or seasoned traders. Phil encourages interaction and creates a more welcoming environment for anyone exploring digital assets.
In summary, Phil is more than just a mascot—it's a strategic tool to make crypto more accessible. With its friendly design and community focus, Phil embodies Binance's commitment to attracting new users, educating them, and creating a more approachable and inclusive crypto experience.
Phill (PHILL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Phill (PHILL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Phill (PHILL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Phill (PHILL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PHILL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PHILL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PHILL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PHILL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.