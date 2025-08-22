Lisätietoja PERC-rahakkeesta

Perion-logo

Perion – hinta (PERC)

Ei listattu

1PERC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0143091
$0.0143091
+4.40%1D
USD
Reaaliaikainen Perion (PERC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:13:54 (UTC+8)

Perion (PERC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01321682
$ 0.01321682
24 h:n matalin
$ 0.01468608
$ 0.01468608
24 h:n korkein

$ 0.01321682
$ 0.01321682

$ 0.01468608
$ 0.01468608

$ 1.15
$ 1.15

$ 0.00676314
$ 0.00676314

-0.75%

+4.48%

-15.35%

-15.35%

Perion (PERC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0143091. Viimeisen 24 tunnin aikana PERC on vaihdellut alimmillaan $ 0.01321682 ja korkeimmillaan $ 0.01468608 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PERC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.15, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00676314.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PERC on muuttunut -0.75% viimeisen tunnin aikana, +4.48% 24 tunnin aikana ja -15.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Perion (PERC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 563.90K
$ 563.90K

--
--

$ 1.43M
$ 1.43M

39.41M
39.41M

100,000,000.0
100,000,000.0

Perion-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 563.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PERC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.41M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.43M.

Perion (PERC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Perion – USD -hinta muuttui $ +0.00061313.
Viimeisten 30 päivän aikana Perion – USD -hinnan muutos oli $ -0.0029276447.
Viimeisten 60 päivän aikana Perion – USD -hinnan muutos oli $ +0.0128312532.
Viimeisten 90 päivän aikana Perion – USD -hinnan muutos oli $ +0.005541425033654727.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00061313+4.48%
30 päivää$ -0.0029276447-20.46%
60 päivää$ +0.0128312532+89.67%
90 päivää$ +0.005541425033654727+63.20%

Mikä on Perion (PERC)

Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base.

Perion (PERC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Perion-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Perion (PERC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Perion (PERC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Perion-rahakkeelle.

Tarkista Perion-rahakkeen hintaennuste nyt!

PERC paikallisiin valuuttoihin

Perion (PERC) -rahakkeen tokenomiikka

Perion (PERC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PERC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Perion (PERC)”

Paljonko Perion (PERC) on arvoltaan tänään?
PERC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0143091 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PERC-USD-parin nykyinen hinta?
PERC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0143091. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Perion-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PERC markkina-arvo on $ 563.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PERC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PERC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.41M USD.
Mikä oli PERC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PERC saavutti ATH-hinnaksi 1.15 USD.
Mikä oli PERC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PERC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00676314 USD.
Mikä on PERC-rahakkeen treidausvolyymi?
PERC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PERC tänä vuonna korkeammalle?
PERC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PERC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:13:54 (UTC+8)

