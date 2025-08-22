PEAKDEFI – hinta (PEAK)
PEAKDEFI (PEAK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PEAK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.885608, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PEAK on muuttunut +0.57% viimeisen tunnin aikana, -1.00% 24 tunnin aikana ja +0.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PEAKDEFI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 338.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.66B ja sen kokonaistarjonta on 2082993487.633807. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 425.79K.
Tämän päivän aikana PEAKDEFI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PEAKDEFI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana PEAKDEFI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana PEAKDEFI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.00%
|30 päivää
|$ 0
|-4.70%
|60 päivää
|$ 0
|+1.35%
|90 päivää
|$ 0
|--
PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.
