Param (PARAM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Param (PARAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Param (PARAM) -rahakkeen tiedot

Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://paramgaming.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.paramlabs.io/param-litepaper

Param (PARAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Param (PARAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 47.66K
Kokonaistarjonta:
$ 2.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 259.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 367.99K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.179478
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.000184
Param (PARAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Param (PARAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PARAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PARAM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PARAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PARAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PARAM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PARAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PARAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.