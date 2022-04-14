Param (PARAM) -rahakkeen tokenomiikka
Param (PARAM) -rahakkeen tiedot
Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.
Param (PARAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Param (PARAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Param (PARAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Param (PARAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PARAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PARAM-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PARAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PARAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
PARAM-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne PARAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PARAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.