Lisätietoja OWO-rahakkeesta

OWO-rahakkeen hintatiedot

OWO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OWO-rahakkeen tokenomiikka

OWO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Owo-logo

Owo – hinta (OWO)

Ei listattu

1OWO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+5.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Owo (OWO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:54:08 (UTC+8)

Owo (OWO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.71%

+5.62%

+1.90%

+1.90%

Owo (OWO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana OWO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OWO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OWO on muuttunut +1.71% viimeisen tunnin aikana, +5.62% 24 tunnin aikana ja +1.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Owo (OWO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 131.23K
$ 131.23K$ 131.23K

--
----

$ 131.23K
$ 131.23K$ 131.23K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Owo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 131.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OWO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69T ja sen kokonaistarjonta on 420690000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 131.23K.

Owo (OWO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Owo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Owo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Owo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Owo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+5.62%
30 päivää$ 0-0.84%
60 päivää$ 0-72.90%
90 päivää$ 0--

Mikä on Owo (OWO)

OWO is a community-driven meme coin inspired by the iconic green frog culture, combining playful aesthetics with a loyal Ethereum-based holder base. Launched with no presale, no tax, and no team allocation, OWO became fully community-led after the dev vanished on day one. The CTO stepped up immediately to stabilise the project, and it has grown organically ever since through on-chain momentum and community support. Meme first, always.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Owo (OWO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Owo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Owo (OWO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Owo (OWO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Owo-rahakkeelle.

Tarkista Owo-rahakkeen hintaennuste nyt!

OWO paikallisiin valuuttoihin

Owo (OWO) -rahakkeen tokenomiikka

Owo (OWO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OWO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Owo (OWO)”

Paljonko Owo (OWO) on arvoltaan tänään?
OWO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OWO-USD-parin nykyinen hinta?
OWO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Owo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OWO markkina-arvo on $ 131.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OWO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OWO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69T USD.
Mikä oli OWO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OWO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli OWO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OWO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on OWO-rahakkeen treidausvolyymi?
OWO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OWO tänä vuonna korkeammalle?
OWO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OWO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:54:08 (UTC+8)

Owo (OWO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.