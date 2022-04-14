Otto ($OTTO) -rahakkeen tokenomiikka
Otto ($OTTO) -rahakkeen tiedot
The $OTTO token powers Otto, Hybrid’s first autonomous AI agent, providing real-time crypto insights powered by Hybrid’s unified data API.
Otto is Hybrid’s first autonomous AI agent, powered by the $OTTO token, providing real-time crypto insights, interactive features, and humor-packed engagement. Otto uses Hybrid's Unified Data API for actionable market data and the Eliza framework for conversational capabilities. The $OTTO token fuels this ecosystem, granting access to Otto’s chatbot and serving as the backbone for Hybrid’s Initial Agent Offering (IAO) platform. With its innovative integration of AI and blockchain, Otto represents the next frontier in autonomous agents.
Otto ($OTTO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Otto ($OTTO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Otto ($OTTO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Otto ($OTTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä $OTTO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $OTTO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät $OTTO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $OTTO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.