Origin Ether – hinta (OETH)

1OETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,275.42
-0.40%1D
USD
Reaaliaikainen Origin Ether (OETH) -hintakaavio
Origin Ether (OETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,205.78
24 h:n matalin
$ 4,316.5
24 h:n korkein

$ 4,205.78
$ 4,316.5
$ 4,777.36
$ 1,396.71
-0.18%

-0.49%

-7.67%

-7.67%

Origin Ether (OETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,275.42. Viimeisen 24 tunnin aikana OETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,205.78 ja korkeimmillaan $ 4,316.5 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,777.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,396.71.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OETH on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja -7.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Origin Ether (OETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 233.59M
--
$ 233.59M
54.62K
54,623.69636855316
Origin Ether-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 233.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 54.62K ja sen kokonaistarjonta on 54623.69636855316. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 233.59M.

Origin Ether (OETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Origin Ether – USD -hinta muuttui $ -21.209008282126.
Viimeisten 30 päivän aikana Origin Ether – USD -hinnan muutos oli $ +602.8342200000.
Viimeisten 60 päivän aikana Origin Ether – USD -hinnan muutos oli $ +3,889.8143121540.
Viimeisten 90 päivän aikana Origin Ether – USD -hinnan muutos oli $ +1,720.1695458050244.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -21.209008282126-0.49%
30 päivää$ +602.8342200000+14.10%
60 päivää$ +3,889.8143121540+90.98%
90 päivää$ +1,720.1695458050244+67.32%

Mikä on Origin Ether (OETH)

Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Origin Ether (OETH) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Origin Ether-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Origin Ether (OETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Origin Ether (OETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Origin Ether-rahakkeelle.

Tarkista Origin Ether-rahakkeen hintaennuste nyt!

OETH paikallisiin valuuttoihin

Origin Ether (OETH) -rahakkeen tokenomiikka

Origin Ether (OETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Origin Ether (OETH)”

Paljonko Origin Ether (OETH) on arvoltaan tänään?
OETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,275.42 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OETH-USD-parin nykyinen hinta?
OETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,275.42. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Origin Ether-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OETH markkina-arvo on $ 233.59M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 54.62K USD.
Mikä oli OETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OETH saavutti ATH-hinnaksi 4,777.36 USD.
Mikä oli OETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,396.71 USD.
Mikä on OETH-rahakkeen treidausvolyymi?
OETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OETH tänä vuonna korkeammalle?
OETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.