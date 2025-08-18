Lisätietoja PARTI-rahakkeesta

Particle Network – hinta (PARTI)

1PARTI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1731
$0.1731$0.1731
+1.16%1D
USD
Reaaliaikainen Particle Network (PARTI) -hintakaavio
2025-08-22 03:15:17 (UTC+8)

Particle Network (PARTI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1707
$ 0.1707$ 0.1707
24 h:n matalin
$ 0.1802
$ 0.1802$ 0.1802
24 h:n korkein

$ 0.1707
$ 0.1707$ 0.1707

$ 0.1802
$ 0.1802$ 0.1802

$ 0.428008274672332
$ 0.428008274672332$ 0.428008274672332

$ 0.14025354993418265
$ 0.14025354993418265$ 0.14025354993418265

+0.87%

+1.16%

-5.62%

-5.62%

Particle Network (PARTI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1731. Viimeisen 24 tunnin aikana PARTI on vaihdellut alimmillaan $ 0.1707 ja korkeimmillaan $ 0.1802 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PARTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.428008274672332, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.14025354993418265.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PARTI on muuttunut +0.87% viimeisen tunnin aikana, +1.16% 24 tunnin aikana ja -5.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Particle Network (PARTI) -rahakkeen markkinatiedot

No.640

$ 40.33M
$ 40.33M$ 40.33M

$ 710.52K
$ 710.52K$ 710.52K

$ 173.10M
$ 173.10M$ 173.10M

233.00M
233.00M 233.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.30%

BSC

Particle Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 710.52K. PARTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 233.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 173.10M.

Particle Network (PARTI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Particle Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001985+1.16%
30 päivää$ -0.0225-11.51%
60 päivää$ -0.0219-11.24%
90 päivää$ -0.1029-37.29%
Particle Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PARTI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001985 (+1.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Particle Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0225 (-11.51%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Particle Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PARTI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0219 (-11.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Particle Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1029 (-37.29%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Particle Network (PARTI)?

Tarkista Particle Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Particle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Particle Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PARTI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Particle Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Particle Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Particle Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Particle Network (PARTI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Particle Network (PARTI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Particle Network-rahakkeelle.

Tarkista Particle Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Particle Network (PARTI) -rahakkeen tokenomiikka

Particle Network (PARTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PARTI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Particle Network (PARTI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Particle Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Particle Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PARTI paikallisiin valuuttoihin

Particle Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Particle Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Particle Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Particle Network”

Paljonko Particle Network (PARTI) on arvoltaan tänään?
PARTI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1731 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PARTI-USD-parin nykyinen hinta?
PARTI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1731. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Particle Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PARTI markkina-arvo on $ 40.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PARTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PARTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 233.00M USD.
Mikä oli PARTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PARTI saavutti ATH-hinnaksi 0.428008274672332 USD.
Mikä oli PARTI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PARTI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.14025354993418265 USD.
Mikä on PARTI-rahakkeen treidausvolyymi?
PARTI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 710.52K USD.
Nouseeko PARTI tänä vuonna korkeammalle?
PARTI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PARTI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:15:17 (UTC+8)

Particle Network (PARTI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

