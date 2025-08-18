Lisätietoja DCR-rahakkeesta

DCR-rahakkeen hintatiedot

DCR-rahakkeen valkoinen paperi

DCR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DCR-rahakkeen tokenomiikka

DCR-rahakkeen hintaennuste

DCR-rahakkeen historia

DCR-osto-opas

DCR/fiat-valuuttamuunnin

DCR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Decred-logo

Decred – hinta (DCR)

1DCR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$16.707
$16.707$16.707
+0.93%1D
USD
Reaaliaikainen Decred (DCR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:45:44 (UTC+8)

Decred (DCR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 16.392
$ 16.392$ 16.392
24 h:n matalin
$ 17.333
$ 17.333$ 17.333
24 h:n korkein

$ 16.392
$ 16.392$ 16.392

$ 17.333
$ 17.333$ 17.333

$ 250.01641845
$ 250.01641845$ 250.01641845

$ 0.3947960138320923
$ 0.3947960138320923$ 0.3947960138320923

+0.56%

+0.93%

-0.37%

-0.37%

Decred (DCR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 16.707. Viimeisen 24 tunnin aikana DCR on vaihdellut alimmillaan $ 16.392 ja korkeimmillaan $ 17.333 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DCR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 250.01641845, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3947960138320923.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DCR on muuttunut +0.56% viimeisen tunnin aikana, +0.93% 24 tunnin aikana ja -0.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Decred (DCR) -rahakkeen markkinatiedot

No.166

$ 283.55M
$ 283.55M$ 283.55M

$ 331.66K
$ 331.66K$ 331.66K

$ 350.85M
$ 350.85M$ 350.85M

16.97M
16.97M 16.97M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,972,114.3217433
16,972,114.3217433 16,972,114.3217433

80.81%

$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534

DCR

Decred-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 283.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 331.66K. DCR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.97M ja sen kokonaistarjonta on 16972114.3217433. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 350.85M.

Decred (DCR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Decred-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.15394+0.93%
30 päivää$ -0.601-3.48%
60 päivää$ +3.421+25.74%
90 päivää$ +1.117+7.16%
Decred-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DCR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.15394 (+0.93%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Decred 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.601 (-3.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Decred-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DCR-rahakkeiden hinta muuttui $ +3.421 (+25.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Decred-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1.117 (+7.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Decred (DCR)?

Tarkista Decred-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Decred-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DCR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Decred-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Decred-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Decred-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Decred (DCR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Decred (DCR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Decred-rahakkeelle.

Tarkista Decred-rahakkeen hintaennuste nyt!

Decred (DCR) -rahakkeen tokenomiikka

Decred (DCR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DCR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Decred (DCR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Decred:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Decred MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DCR paikallisiin valuuttoihin

1 Decred(DCR) - VND
439,644.705
1 Decred(DCR) - AUD
A$25.89585
1 Decred(DCR) - GBP
12.36318
1 Decred(DCR) - EUR
14.36802
1 Decred(DCR) - USD
$16.707
1 Decred(DCR) - MYR
RM70.50354
1 Decred(DCR) - TRY
683.81751
1 Decred(DCR) - JPY
¥2,472.636
1 Decred(DCR) - ARS
ARS$21,954.00042
1 Decred(DCR) - RUB
1,346.08299
1 Decred(DCR) - INR
1,458.5211
1 Decred(DCR) - IDR
Rp273,885.20208
1 Decred(DCR) - KRW
23,399.15592
1 Decred(DCR) - PHP
955.13919
1 Decred(DCR) - EGP
￡E.810.12243
1 Decred(DCR) - BRL
R$91.38729
1 Decred(DCR) - CAD
C$23.05566
1 Decred(DCR) - BDT
2,031.90534
1 Decred(DCR) - NGN
25,663.45563
1 Decred(DCR) - COP
$67,366.80075
1 Decred(DCR) - ZAR
R.296.21511
1 Decred(DCR) - UAH
687.99426
1 Decred(DCR) - VES
Bs2,288.859
1 Decred(DCR) - CLP
$16,205.79
1 Decred(DCR) - PKR
Rs4,710.03744
1 Decred(DCR) - KZT
8,977.33938
1 Decred(DCR) - THB
฿545.65062
1 Decred(DCR) - TWD
NT$509.73057
1 Decred(DCR) - AED
د.إ61.31469
1 Decred(DCR) - CHF
Fr13.3656
1 Decred(DCR) - HKD
HK$130.48167
1 Decred(DCR) - AMD
֏6,393.7689
1 Decred(DCR) - MAD
.د.م150.53007
1 Decred(DCR) - MXN
$313.25625
1 Decred(DCR) - SAR
ريال62.65125
1 Decred(DCR) - PLN
61.14762
1 Decred(DCR) - RON
лв72.67545
1 Decred(DCR) - SEK
kr160.55427
1 Decred(DCR) - BGN
лв28.06776
1 Decred(DCR) - HUF
Ft5,703.93687
1 Decred(DCR) - CZK
353.52012
1 Decred(DCR) - KWD
د.ك5.095635
1 Decred(DCR) - ILS
56.97087
1 Decred(DCR) - AOA
Kz15,313.46913
1 Decred(DCR) - BHD
.د.ب6.298539
1 Decred(DCR) - BMD
$16.707
1 Decred(DCR) - DKK
kr107.25894
1 Decred(DCR) - HNL
L439.22703
1 Decred(DCR) - MUR
764.01111
1 Decred(DCR) - NAD
$295.21269
1 Decred(DCR) - NOK
kr169.91019
1 Decred(DCR) - NZD
$28.56897
1 Decred(DCR) - PAB
B/.16.707
1 Decred(DCR) - PGK
K69.16698
1 Decred(DCR) - QAR
ر.ق60.81348
1 Decred(DCR) - RSD
дин.1,685.23509

Decred-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Decred toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Decred-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Decred”

Paljonko Decred (DCR) on arvoltaan tänään?
DCR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 16.707 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DCR-USD-parin nykyinen hinta?
DCR -USD-parin nykyinen hinta on $ 16.707. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Decred-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DCR markkina-arvo on $ 283.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DCR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DCR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.97M USD.
Mikä oli DCR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DCR saavutti ATH-hinnaksi 250.01641845 USD.
Mikä oli DCR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DCR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3947960138320923 USD.
Mikä on DCR-rahakkeen treidausvolyymi?
DCR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 331.66K USD.
Nouseeko DCR tänä vuonna korkeammalle?
DCR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DCR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:45:44 (UTC+8)

Decred (DCR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DCR-USD-laskin

Summa

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 16.707 USD

Treidaa DCR-rahaketta

DCRUSDT
$16.707
$16.707$16.707
+0.91%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu