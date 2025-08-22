Lisätietoja NOBL-rahakkeesta

NobleBlocks – hinta (NOBL)

Ei listattu

1NOBL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0004601
$0.0004601$0.0004601
-8.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen NobleBlocks (NOBL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:51:22 (UTC+8)

NobleBlocks (NOBL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0209203
$ 0.0209203$ 0.0209203

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

-9.10%

-18.93%

-18.93%

NobleBlocks (NOBL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NOBL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOBL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0209203, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOBL on muuttunut +0.54% viimeisen tunnin aikana, -9.10% 24 tunnin aikana ja -18.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NobleBlocks (NOBL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 276.14K
$ 276.14K$ 276.14K

--
----

$ 460.29K
$ 460.29K$ 460.29K

599.91M
599.91M 599.91M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NobleBlocks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 276.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NOBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 599.91M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 460.29K.

NobleBlocks (NOBL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NobleBlocks – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NobleBlocks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NobleBlocks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NobleBlocks – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-9.10%
30 päivää$ 0-62.55%
60 päivää$ 0-56.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on NobleBlocks (NOBL)

NobleBlocks and the Advancement of Scientific Publishing through Decentralized Science (DeSci) NobleBloc NobleBlocks introduces a thoughtful perspective to scientific publishing by leveraging blockchain technology, encapsulating the ethos of Decentralized Science (DeSci). Our platform aims to address enduring challenges in the academic world, such as inefficiencies in peer review, biases in publication selection, and restricted access to research findings. Addressing the Dynamics of Scientific Publishing NobleBlocks offers an innovative approach to scientific publishing. By decentralizing the process, we aim to create a more inclusive and diverse space for researchers globally, enabling a wider range of voices to contribute to scientific discourse. Streamlining the Publication Process Our platform optimizes the peer review process, ensuring that scholarly work is evaluated both promptly and objectively. This efficiency not only speeds up the dissemination of knowledge but also upholds the quality and credibility of the research published. Utilizing Blockchain for Integrity Through blockchain technology, NobleBlocks ensures the permanence and immutability of publication records. This technology fosters trust and reliability in the published material by safeguarding its authenticity and long-term accessibility. Reducing Publication Costs Recognizing the financial barriers often encountered in traditional publishing models, NobleBlocks strives to make scientific publication more economically accessible to a broader spectrum of researchers. Empowering the Community with a Collaborative Platform NobleBlocks goes beyond being a mere publishing avenue; it serves as a dynamic network promoting interaction and collaboration within the scientific community. This includes a social peer review mechanism and a collaboration-focused platform, enriching the review process and encouraging interdisciplinary partnerships.

NobleBlocks (NOBL) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

NobleBlocks-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NobleBlocks (NOBL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NobleBlocks (NOBL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NobleBlocks-rahakkeelle.

Tarkista NobleBlocks-rahakkeen hintaennuste nyt!

NOBL paikallisiin valuuttoihin

NobleBlocks (NOBL) -rahakkeen tokenomiikka

NobleBlocks (NOBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOBL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NobleBlocks (NOBL)”

Paljonko NobleBlocks (NOBL) on arvoltaan tänään?
NOBL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOBL-USD-parin nykyinen hinta?
NOBL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NobleBlocks-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOBL markkina-arvo on $ 276.14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 599.91M USD.
Mikä oli NOBL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOBL saavutti ATH-hinnaksi 0.0209203 USD.
Mikä oli NOBL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOBL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NOBL-rahakkeen treidausvolyymi?
NOBL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NOBL tänä vuonna korkeammalle?
NOBL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOBL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:51:22 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.