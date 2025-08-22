Lisätietoja MOD-rahakkeesta

Move Dollar – hinta (MOD)

Ei listattu

1MOD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999586
$0.999586
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Move Dollar (MOD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:29:00 (UTC+8)

Move Dollar (MOD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.998944
$ 0.998944
24 h:n matalin
$ 1.001
$ 1.001
24 h:n korkein

$ 0.998944
$ 0.998944

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.14
$ 1.14

$ 0.837272
$ 0.837272

-0.01%

-0.06%

+0.20%

+0.20%

Move Dollar (MOD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999586. Viimeisen 24 tunnin aikana MOD on vaihdellut alimmillaan $ 0.998944 ja korkeimmillaan $ 1.001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.14, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.837272.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOD on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja +0.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Move Dollar (MOD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 345.86K
$ 345.86K

--
--

$ 345.86K
$ 345.86K

346.00K
346.00K

345,998.0275839887
345,998.0275839887

Move Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 345.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 346.00K ja sen kokonaistarjonta on 345998.0275839887. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 345.86K.

Move Dollar (MOD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Move Dollar – USD -hinta muuttui $ -0.0006866491563827.
Viimeisten 30 päivän aikana Move Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014912823.
Viimeisten 60 päivän aikana Move Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0034133862.
Viimeisten 90 päivän aikana Move Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0035527729982978.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0006866491563827-0.06%
30 päivää$ +0.0014912823+0.15%
60 päivää$ +0.0034133862+0.34%
90 päivää$ +0.0035527729982978+0.36%

Mikä on Move Dollar (MOD)

MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Move Dollar (MOD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Move Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Move Dollar (MOD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Move Dollar (MOD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Move Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Move Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOD paikallisiin valuuttoihin

Move Dollar (MOD) -rahakkeen tokenomiikka

Move Dollar (MOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Move Dollar (MOD)”

Paljonko Move Dollar (MOD) on arvoltaan tänään?
MOD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999586 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOD-USD-parin nykyinen hinta?
MOD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999586. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Move Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOD markkina-arvo on $ 345.86K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 346.00K USD.
Mikä oli MOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOD saavutti ATH-hinnaksi 1.14 USD.
Mikä oli MOD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.837272 USD.
Mikä on MOD-rahakkeen treidausvolyymi?
MOD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOD tänä vuonna korkeammalle?
MOD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:29:00 (UTC+8)

Move Dollar (MOD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.