Move Dollar (MOD) -rahakkeen tokenomiikka

Move Dollar (MOD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Move Dollar (MOD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Move Dollar (MOD) -rahakkeen tiedot

MOD is Thala's native stablecoin.

Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.thala.fi/

Move Dollar (MOD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Move Dollar (MOD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 355.49K
$ 355.49K$ 355.49K
Kokonaistarjonta:
$ 355.31K
$ 355.31K$ 355.31K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 355.31K
$ 355.31K$ 355.31K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 355.49K
$ 355.49K$ 355.49K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.837272
$ 0.837272$ 0.837272
Nykyinen hinta:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

Move Dollar (MOD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Move Dollar (MOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MOD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MOD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MOD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MOD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.