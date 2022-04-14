motion (MOTION) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu motion (MOTION) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
motion (MOTION) -rahakkeen tiedot

MOTION is a meme community on Solana, The project was fair-launched on LaunchLab, This is a purely community-driven project.

MOTION is the silent engine of every pump, the buzz before the leap.

It’s the FOMO fuel that hits right before you rotate your stack –no matter where you’re heading, as long as you’re moving. Keep chasing volatility. Keep stacking. Keep riding. Stay in $MOTION.

Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, MOTION aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Virallinen verkkosivusto:
https://motiononsolana.com/

motion (MOTION) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu motion (MOTION) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 137.76K
$ 137.76K
Kokonaistarjonta:
$ 999.84M
$ 999.84M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.84M
$ 999.84M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 137.76K
$ 137.76K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00483787
$ 0.00483787
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00013778
$ 0.00013778

motion (MOTION) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

motion (MOTION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MOTION-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOTION-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MOTION-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOTION-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MOTION-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MOTION-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOTION-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.