MoonPup (MPUP) -rahakkeen tokenomiikka

MoonPup (MPUP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MoonPup (MPUP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

MoonPup (MPUP) -rahakkeen tiedot

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

Virallinen verkkosivusto:
https://ogmpupsol.com

MoonPup (MPUP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MoonPup (MPUP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 60.59K
$ 60.59K$ 60.59K
Kokonaistarjonta:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 60.59K
$ 60.59K$ 60.59K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00476901
$ 0.00476901$ 0.00476901
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00003677
$ 0.00003677$ 0.00003677
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

MoonPup (MPUP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MoonPup (MPUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MPUP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MPUP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MPUP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MPUP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MPUP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MPUP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MPUP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.