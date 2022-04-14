MoonPup (MPUP) -rahakkeen tokenomiikka
MoonPup (MPUP) -rahakkeen tiedot
A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.
MoonPup (MPUP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu MoonPup (MPUP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
MoonPup (MPUP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
MoonPup (MPUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MPUP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MPUP-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MPUP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MPUP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
MPUP-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MPUP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MPUP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.