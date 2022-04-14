Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen tokenomiikka
Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen tiedot
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs.
The Huma Protocol is offered in two forms:
Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement.
Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.
Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MPST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MPST-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MPST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MPST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.