Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999274. Viimeisen 24 tunnin aikana MPST on vaihdellut alimmillaan $ 0.998949 ja korkeimmillaan $ 0.999716 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MPST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.049, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.984789.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MPST on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.00% 24 tunnin aikana ja -0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Maxi PayFi Strategy Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MPST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.78M ja sen kokonaistarjonta on 43776826.591252. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.75M.
Tämän päivän aikana Maxi PayFi Strategy Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Maxi PayFi Strategy Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003558414.
Viimeisten 60 päivän aikana Maxi PayFi Strategy Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000678507.
Viimeisten 90 päivän aikana Maxi PayFi Strategy Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015698115319762.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.00%
|30 päivää
|$ -0.0003558414
|-0.03%
|60 päivää
|$ +0.0000678507
|+0.01%
|90 päivää
|$ +0.0015698115319762
|+0.16%
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.
Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MPST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
