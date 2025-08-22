Lisätietoja MPST-rahakkeesta

Maxi PayFi Strategy Token – hinta (MPST)

1MPST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999273
$0.999273$0.999273
0.00%1D
Reaaliaikainen Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -hintakaavio
Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.998949
24 h:n matalin
$ 0.999716
24 h:n korkein

$ 0.998949
$ 0.999716
$ 1.049
$ 0.984789
-0.00%

-0.00%

-0.04%

-0.04%

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999274. Viimeisen 24 tunnin aikana MPST on vaihdellut alimmillaan $ 0.998949 ja korkeimmillaan $ 0.999716 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MPST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.049, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.984789.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MPST on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.00% 24 tunnin aikana ja -0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.75M
--
$ 43.75M
43.78M
43,776,826.591252
Maxi PayFi Strategy Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MPST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.78M ja sen kokonaistarjonta on 43776826.591252. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.75M.

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Maxi PayFi Strategy Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Maxi PayFi Strategy Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003558414.
Viimeisten 60 päivän aikana Maxi PayFi Strategy Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000678507.
Viimeisten 90 päivän aikana Maxi PayFi Strategy Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015698115319762.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.00%
30 päivää$ -0.0003558414-0.03%
60 päivää$ +0.0000678507+0.01%
90 päivää$ +0.0015698115319762+0.16%

Mikä on Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Maxi PayFi Strategy Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Maxi PayFi Strategy Token (MPST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Maxi PayFi Strategy Token-rahakkeelle.

Tarkista Maxi PayFi Strategy Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

MPST paikallisiin valuuttoihin

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen tokenomiikka

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MPST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Maxi PayFi Strategy Token (MPST)”

Paljonko Maxi PayFi Strategy Token (MPST) on arvoltaan tänään?
MPST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999274 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MPST-USD-parin nykyinen hinta?
MPST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999274. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Maxi PayFi Strategy Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MPST markkina-arvo on $ 43.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MPST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MPST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.78M USD.
Mikä oli MPST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MPST saavutti ATH-hinnaksi 1.049 USD.
Mikä oli MPST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MPST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.984789 USD.
Mikä on MPST-rahakkeen treidausvolyymi?
MPST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MPST tänä vuonna korkeammalle?
MPST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MPST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.