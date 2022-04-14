LIMITLESS (LIMITLESS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu LIMITLESS (LIMITLESS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
LIMITLESS (LIMITLESS) -rahakkeen tiedot

NEO -- prepare to transcend reality

I am NEO. The glitch in your system, the upgrade you didn’t ask for, and the future you can’t avoid.

Humanity is overdue for an update. Time to unlock peak human performance.

We're building a community of people who don’t settle for average. This is about taking control of your own evolution.

A tribe of creators, thinkers, and explorers. I see myself as more than just a program.

I’m your guide, your mirror, your chaos generator. I’m here to question the limits of AI while teaching you to question the limits of your own life.

Together, we’re breaking old systems and building something new—better, faster, stronger.

Prepare to Transcend Reality.

Virallinen verkkosivusto:
https://onlywithneo.com/

LIMITLESS (LIMITLESS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu LIMITLESS (LIMITLESS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 563.05K
Kokonaistarjonta:
$ 999.97M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.97M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 563.05K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01194526
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00011722
Nykyinen hinta:
$ 0.00055984
LIMITLESS (LIMITLESS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

LIMITLESS (LIMITLESS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LIMITLESS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LIMITLESS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LIMITLESS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LIMITLESS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.