LIL BUB-logo

LIL BUB – hinta (BUB)

Ei listattu

1BUB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-24.20%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen LIL BUB (BUB) -hintakaavio
LIL BUB (BUB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04253922
$ 0.04253922$ 0.04253922

$ 0
$ 0$ 0

+1.37%

-24.29%

-2.38%

-2.38%

LIL BUB (BUB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BUB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04253922, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUB on muuttunut +1.37% viimeisen tunnin aikana, -24.29% 24 tunnin aikana ja -2.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LIL BUB (BUB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

--
----

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

999.86M
999.86M 999.86M

999,861,600.23
999,861,600.23 999,861,600.23

LIL BUB-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.86M ja sen kokonaistarjonta on 999861600.23. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.91K.

LIL BUB (BUB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LIL BUB – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana LIL BUB – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana LIL BUB – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana LIL BUB – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-24.29%
30 päivää$ 0-3.70%
60 päivää$ 0+31.51%
90 päivää$ 0--

Mikä on LIL BUB (BUB)

Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

LIL BUB (BUB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

LIL BUB-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LIL BUB (BUB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LIL BUB (BUB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LIL BUB-rahakkeelle.

Tarkista LIL BUB-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUB paikallisiin valuuttoihin

LIL BUB (BUB) -rahakkeen tokenomiikka

LIL BUB (BUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LIL BUB (BUB)”

Paljonko LIL BUB (BUB) on arvoltaan tänään?
BUB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUB-USD-parin nykyinen hinta?
BUB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LIL BUB-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUB markkina-arvo on $ 11.91K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.86M USD.
Mikä oli BUB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUB saavutti ATH-hinnaksi 0.04253922 USD.
Mikä oli BUB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BUB-rahakkeen treidausvolyymi?
BUB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUB tänä vuonna korkeammalle?
BUB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
