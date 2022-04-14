LIL BUB (BUB) -rahakkeen tokenomiikka
Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact.
LIL BUB (BUB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu LIL BUB (BUB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
LIL BUB (BUB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
LIL BUB (BUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BUB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUB-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BUB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
