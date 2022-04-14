KOLT ($KOLT) -rahakkeen tokenomiikka

KOLT ($KOLT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KOLT ($KOLT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

KOLT ($KOLT) -rahakkeen tiedot

What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler.

What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame

History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future.

What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community.

What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems

Virallinen verkkosivusto:
https://kolt.fun
Valkoinen paperi:
https://kolt.fun

KOLT ($KOLT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KOLT ($KOLT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 31.45K
Kokonaistarjonta:
$ 999.99M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.99M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 31.45K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00628205
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
KOLT ($KOLT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KOLT ($KOLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $KOLT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $KOLT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $KOLT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $KOLT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$KOLT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $KOLT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $KOLT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.