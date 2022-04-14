Jester (JEST) -rahakkeen tokenomiikka

Jester (JEST) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Jester (JEST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Jester (JEST) -rahakkeen tiedot

Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.

Virallinen verkkosivusto:
https://jester.global/
Valkoinen paperi:
https://jester.gitbook.io/docs

Jester (JEST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Jester (JEST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M
Kokonaistarjonta:
$ 995.00K
$ 995.00K$ 995.00K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 995.00K
$ 995.00K$ 995.00K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 15.79
$ 15.79$ 15.79
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.552133
$ 0.552133$ 0.552133
Nykyinen hinta:
$ 4.53
$ 4.53$ 4.53

Jester (JEST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Jester (JEST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä JEST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JEST-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät JEST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JEST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

JEST-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne JEST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JEST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.