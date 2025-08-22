Lisätietoja JASPER-rahakkeesta

Jasper – hinta (JASPER)

Ei listattu

1JASPER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-7.40%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Jasper (JASPER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:02:22 (UTC+8)

Jasper (JASPER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00002588
$ 0.00002588
24 h:n matalin
$ 0.00002903
$ 0.00002903
24 h:n korkein

$ 0.00002588
$ 0.00002588

$ 0.00002903
$ 0.00002903

$ 0.00099204
$ 0.00099204

$ 0.00002359
$ 0.00002359

+0.99%

-7.47%

-15.14%

-15.14%

Jasper (JASPER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002634. Viimeisen 24 tunnin aikana JASPER on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002588 ja korkeimmillaan $ 0.00002903 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JASPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00099204, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002359.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JASPER on muuttunut +0.99% viimeisen tunnin aikana, -7.47% 24 tunnin aikana ja -15.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jasper (JASPER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 26.32K
$ 26.32K

--
--

$ 26.32K
$ 26.32K

999.73M
999.73M

999,734,355.936869
999,734,355.936869

Jasper-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JASPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.73M ja sen kokonaistarjonta on 999734355.936869. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.32K.

Jasper (JASPER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Jasper – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Jasper – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000073161.
Viimeisten 60 päivän aikana Jasper – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000004445.
Viimeisten 90 päivän aikana Jasper – USD -hinnan muutos oli $ -0.000015307195630966494.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.47%
30 päivää$ -0.0000073161-27.77%
60 päivää$ +0.0000004445+1.69%
90 päivää$ -0.000015307195630966494-36.75%

Mikä on Jasper (JASPER)

Jasper is a meme coin about Axie Infinity co-founder's dog $Jasper. It is slowly becoming a meme Cult as more and more people are getting involved in Jasper's development. It's about uniting the community, and making an impact in the real world (helping stray animals, providing pet shelters with food, popularizing crypto philanthropy in general). Jasper is here to unite dog owners across the world with blockchain technology.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Jasper (JASPER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Jasper-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jasper (JASPER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jasper (JASPER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jasper-rahakkeelle.

Tarkista Jasper-rahakkeen hintaennuste nyt!

JASPER paikallisiin valuuttoihin

Jasper (JASPER) -rahakkeen tokenomiikka

Jasper (JASPER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JASPER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jasper (JASPER)”

Paljonko Jasper (JASPER) on arvoltaan tänään?
JASPER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002634 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JASPER-USD-parin nykyinen hinta?
JASPER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002634. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jasper-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JASPER markkina-arvo on $ 26.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JASPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JASPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.73M USD.
Mikä oli JASPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JASPER saavutti ATH-hinnaksi 0.00099204 USD.
Mikä oli JASPER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JASPER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002359 USD.
Mikä on JASPER-rahakkeen treidausvolyymi?
JASPER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JASPER tänä vuonna korkeammalle?
JASPER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JASPER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

