Lisätietoja INVITE-rahakkeesta

INVITE-rahakkeen hintatiedot

INVITE-rahakkeen tokenomiikka

INVITE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

INVITE Token-logo

INVITE Token – hinta (INVITE)

Ei listattu

1INVITE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00174168
$0.00174168$0.00174168
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen INVITE Token (INVITE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:57:37 (UTC+8)

INVITE Token (INVITE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00173041
$ 0.00173041$ 0.00173041
24 h:n matalin
$ 0.00176082
$ 0.00176082$ 0.00176082
24 h:n korkein

$ 0.00173041
$ 0.00173041$ 0.00173041

$ 0.00176082
$ 0.00176082$ 0.00176082

$ 0.0154728
$ 0.0154728$ 0.0154728

$ 0.00149508
$ 0.00149508$ 0.00149508

-0.04%

-0.23%

-6.27%

-6.27%

INVITE Token (INVITE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00174272. Viimeisen 24 tunnin aikana INVITE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00173041 ja korkeimmillaan $ 0.00176082 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INVITE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0154728, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00149508.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INVITE on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.23% 24 tunnin aikana ja -6.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

INVITE Token (INVITE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

--
----

$ 871.29K
$ 871.29K$ 871.29K

50.00M
50.00M 50.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

INVITE Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 87.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. INVITE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00M ja sen kokonaistarjonta on 500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 871.29K.

INVITE Token (INVITE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana INVITE Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana INVITE Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005927574.
Viimeisten 60 päivän aikana INVITE Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008470194.
Viimeisten 90 päivän aikana INVITE Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0016528443815785624.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.23%
30 päivää$ -0.0005927574-34.01%
60 päivää$ -0.0008470194-48.60%
90 päivää$ -0.0016528443815785624-48.67%

Mikä on INVITE Token (INVITE)

INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

INVITE Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon INVITE Token (INVITE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko INVITE Token (INVITE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita INVITE Token-rahakkeelle.

Tarkista INVITE Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

INVITE paikallisiin valuuttoihin

INVITE Token (INVITE) -rahakkeen tokenomiikka

INVITE Token (INVITE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INVITE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”INVITE Token (INVITE)”

Paljonko INVITE Token (INVITE) on arvoltaan tänään?
INVITE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00174272 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INVITE-USD-parin nykyinen hinta?
INVITE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00174272. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on INVITE Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INVITE markkina-arvo on $ 87.13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INVITE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INVITE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00M USD.
Mikä oli INVITE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INVITE saavutti ATH-hinnaksi 0.0154728 USD.
Mikä oli INVITE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INVITE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00149508 USD.
Mikä on INVITE-rahakkeen treidausvolyymi?
INVITE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko INVITE tänä vuonna korkeammalle?
INVITE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INVITE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:57:37 (UTC+8)

INVITE Token (INVITE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.