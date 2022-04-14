Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Homebrew Robotics Club (BREW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen tiedot

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing.

Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

Virallinen verkkosivusto:
https://homebrew.build/en

Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.62M
Kokonaistarjonta:
$ 999.96M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 774.53M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.67M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00611481
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00063507
Nykyinen hinta:
$ 0.00468421
Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BREW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BREW-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BREW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BREW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BREW-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BREW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BREW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.