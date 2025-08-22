Lisätietoja BREW-rahakkeesta

Homebrew Robotics Club-logo

Homebrew Robotics Club – hinta (BREW)

Ei listattu

1BREW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00296741
-10.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Homebrew Robotics Club (BREW) -hintakaavio
Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00284125
24 h:n matalin
$ 0.00333186
24 h:n korkein

$ 0.00284125
$ 0.00333186
$ 0.00611481
$ 0
-0.65%

-10.39%

-17.38%

-17.38%

Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00296741. Viimeisen 24 tunnin aikana BREW on vaihdellut alimmillaan $ 0.00284125 ja korkeimmillaan $ 0.00333186 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BREW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00611481, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BREW on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -10.39% 24 tunnin aikana ja -17.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.32M
--
$ 2.99M
774.53M
999,956,570.814083
Homebrew Robotics Club-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BREW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 774.53M ja sen kokonaistarjonta on 999956570.814083. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.99M.

Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Homebrew Robotics Club – USD -hinta muuttui $ -0.00034419223396267.
Viimeisten 30 päivän aikana Homebrew Robotics Club – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016342334.
Viimeisten 60 päivän aikana Homebrew Robotics Club – USD -hinnan muutos oli $ +0.0035984552.
Viimeisten 90 päivän aikana Homebrew Robotics Club – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019256417473938915.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00034419223396267-10.39%
30 päivää$ +0.0016342334+55.07%
60 päivää$ +0.0035984552+121.27%
90 päivää$ +0.0019256417473938915+184.84%

Mikä on Homebrew Robotics Club (BREW)

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Homebrew Robotics Club (BREW) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Homebrew Robotics Club-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Homebrew Robotics Club (BREW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Homebrew Robotics Club (BREW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Homebrew Robotics Club-rahakkeelle.

Tarkista Homebrew Robotics Club-rahakkeen hintaennuste nyt!

BREW paikallisiin valuuttoihin

Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen tokenomiikka

Homebrew Robotics Club (BREW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BREW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Homebrew Robotics Club (BREW)”

Paljonko Homebrew Robotics Club (BREW) on arvoltaan tänään?
BREW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00296741 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BREW-USD-parin nykyinen hinta?
BREW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00296741. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Homebrew Robotics Club-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BREW markkina-arvo on $ 2.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BREW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BREW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 774.53M USD.
Mikä oli BREW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BREW saavutti ATH-hinnaksi 0.00611481 USD.
Mikä oli BREW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BREW-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BREW-rahakkeen treidausvolyymi?
BREW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BREW tänä vuonna korkeammalle?
BREW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BREW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.