Tutustu ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) -rahakkeen tiedot

The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.

Virallinen verkkosivusto:
https://warpcast.com/mk/0xb900eb09

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 212.93K
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 100.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 212.93K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00005303
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GHFFB47YII2RTEEYY10OP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GHFFB47YII2RTEEYY10OP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GHFFB47YII2RTEEYY10OP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GHFFB47YII2RTEEYY10OP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GHFFB47YII2RTEEYY10OP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GHFFB47YII2RTEEYY10OP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GHFFB47YII2RTEEYY10OP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.