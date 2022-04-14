FROGO (FROGO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu FROGO (FROGO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

FROGO (FROGO) -rahakkeen tiedot

FROGO is a memecoin inspired by the character “FROGO” from Matt Furie’s upcoming book CORTEX VORTEX. It is a purely speculative ERC-20 token on the Ethereum blockchain with no intrinsic utility or promise of financial return. The project aims to celebrate meme culture, digital art, and community engagement through humor, storytelling, and internet lore, FROGO is the fourth frog from the creator of PEPE

Virallinen verkkosivusto:
https://frogocoin.vip/
Valkoinen paperi:
https://frogocoin.vip/

FROGO (FROGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu FROGO (FROGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 110.59K
$ 110.59K$ 110.59K
Kokonaistarjonta:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 110.59K
$ 110.59K$ 110.59K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00000222
$ 0.00000222$ 0.00000222
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

FROGO (FROGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

FROGO (FROGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FROGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FROGO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FROGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FROGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FROGO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FROGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FROGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

