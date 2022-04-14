FROGGER (FROGGER) -rahakkeen tokenomiikka
FROGGER (FROGGER) -rahakkeen tiedot
Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run!
Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more!
Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap.
A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic.
Recognition and Growing credibility
Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance.
FROGGER (FROGGER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu FROGGER (FROGGER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
FROGGER (FROGGER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
FROGGER (FROGGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FROGGER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FROGGER-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FROGGER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FROGGER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
FROGGER-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne FROGGER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FROGGER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.