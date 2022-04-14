Fennec (FNNC) -rahakkeen tokenomiikka

Fennec (FNNC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Fennec (FNNC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Fennec (FNNC) -rahakkeen tiedot

Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party.

Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry.

Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).

Virallinen verkkosivusto:
https://www.fennecblockchain.com/
Valkoinen paperi:
https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf

Fennec (FNNC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Fennec (FNNC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.92K
$ 11.92K$ 11.92K
Kokonaistarjonta:
$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.92K
$ 11.92K$ 11.92K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.02082869
$ 0.02082869$ 0.02082869
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00118226
$ 0.00118226$ 0.00118226
Nykyinen hinta:
$ 0.00122535
$ 0.00122535$ 0.00122535

Fennec (FNNC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Fennec (FNNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FNNC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FNNC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FNNC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FNNC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FNNC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FNNC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FNNC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.