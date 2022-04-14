Fennec (FNNC) -rahakkeen tokenomiikka
Fennec (FNNC) -rahakkeen tiedot
Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party.
Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry.
Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).
Fennec (FNNC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Fennec (FNNC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Fennec (FNNC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Fennec (FNNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FNNC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FNNC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FNNC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FNNC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
FNNC-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne FNNC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FNNC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.