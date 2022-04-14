FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu FartGuy (FARTGUY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen tiedot

Fart Guy here to save the Trenches. Fartcoin is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, known for its humorous theme, unique "gas fee" system triggering fart sounds, and vibrant community. It combines internet culture with innovation, rewarding users for fart-related memes and jokes. Despite its playful nature, Fartcoin has gained significant traction in the memecoin market.

Virallinen verkkosivusto:
https://fartguyonsol.xyz/fartguy

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 23.25K
$ 23.25K$ 23.25K
Kokonaistarjonta:
$ 783.84M
$ 783.84M$ 783.84M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 783.84M
$ 783.84M$ 783.84M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 23.25K
$ 23.25K$ 23.25K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00056947
$ 0.00056947$ 0.00056947
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00002106
$ 0.00002106$ 0.00002106
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FARTGUY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FARTGUY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FARTGUY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FARTGUY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FARTGUY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FARTGUY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FARTGUY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.