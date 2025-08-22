Lisätietoja FARTGUY-rahakkeesta

FartGuy-logo

FartGuy – hinta (FARTGUY)

Ei listattu

1FARTGUY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen FartGuy (FARTGUY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:45:16 (UTC+8)

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.34%

-3.25%

-3.25%

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FARTGUY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FARTGUY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FARTGUY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.34% 24 tunnin aikana ja -3.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.27K
$ 20.27K$ 20.27K

--
----

$ 20.27K
$ 20.27K$ 20.27K

783.84M
783.84M 783.84M

783,839,842.249035
783,839,842.249035 783,839,842.249035

FartGuy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FARTGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 783.84M ja sen kokonaistarjonta on 783839842.249035. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.27K.

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FartGuy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FartGuy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FartGuy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FartGuy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.34%
30 päivää$ 0-38.30%
60 päivää$ 0-32.31%
90 päivää$ 0--

Mikä on FartGuy (FARTGUY)

Fart Guy here to save the Trenches. Fartcoin is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, known for its humorous theme, unique "gas fee" system triggering fart sounds, and vibrant community. It combines internet culture with innovation, rewarding users for fart-related memes and jokes. Despite its playful nature, Fartcoin has gained significant traction in the memecoin market.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FartGuy (FARTGUY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FartGuy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FartGuy (FARTGUY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FartGuy (FARTGUY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FartGuy-rahakkeelle.

Tarkista FartGuy-rahakkeen hintaennuste nyt!

FARTGUY paikallisiin valuuttoihin

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen tokenomiikka

FartGuy (FARTGUY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FARTGUY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FartGuy (FARTGUY)”

Paljonko FartGuy (FARTGUY) on arvoltaan tänään?
FARTGUY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FARTGUY-USD-parin nykyinen hinta?
FARTGUY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FartGuy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FARTGUY markkina-arvo on $ 20.27K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FARTGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FARTGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 783.84M USD.
Mikä oli FARTGUY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FARTGUY saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli FARTGUY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FARTGUY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FARTGUY-rahakkeen treidausvolyymi?
FARTGUY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FARTGUY tänä vuonna korkeammalle?
FARTGUY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FARTGUY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

