Lisätietoja EKUBO-rahakkeesta

EKUBO-rahakkeen hintatiedot

EKUBO-rahakkeen valkoinen paperi

EKUBO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EKUBO-rahakkeen tokenomiikka

EKUBO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Ekubo Protocol-logo

Ekubo Protocol – hinta (EKUBO)

Ei listattu

1EKUBO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$6.37
$6.37$6.37
+0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Ekubo Protocol (EKUBO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:21 (UTC+8)

Ekubo Protocol (EKUBO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 6.15
$ 6.15$ 6.15
24 h:n matalin
$ 6.46
$ 6.46$ 6.46
24 h:n korkein

$ 6.15
$ 6.15$ 6.15

$ 6.46
$ 6.46$ 6.46

$ 7.64
$ 7.64$ 7.64

$ 0.735467
$ 0.735467$ 0.735467

-1.32%

+0.36%

-9.72%

-9.72%

Ekubo Protocol (EKUBO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $6.37. Viimeisen 24 tunnin aikana EKUBO on vaihdellut alimmillaan $ 6.15 ja korkeimmillaan $ 6.46 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EKUBO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.64, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.735467.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EKUBO on muuttunut -1.32% viimeisen tunnin aikana, +0.36% 24 tunnin aikana ja -9.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ekubo Protocol (EKUBO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 63.70M
$ 63.70M$ 63.70M

--
----

$ 63.70M
$ 63.70M$ 63.70M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Ekubo Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EKUBO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.70M.

Ekubo Protocol (EKUBO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ekubo Protocol – USD -hinta muuttui $ +0.0226613.
Viimeisten 30 päivän aikana Ekubo Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.1448869240.
Viimeisten 60 päivän aikana Ekubo Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +3.6300107480.
Viimeisten 90 päivän aikana Ekubo Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +1.705859034600917.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0226613+0.36%
30 päivää$ +0.1448869240+2.27%
60 päivää$ +3.6300107480+56.99%
90 päivää$ +1.705859034600917+36.57%

Mikä on Ekubo Protocol (EKUBO)

Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ekubo Protocol (EKUBO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Ekubo Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ekubo Protocol (EKUBO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ekubo Protocol (EKUBO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ekubo Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Ekubo Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

EKUBO paikallisiin valuuttoihin

Ekubo Protocol (EKUBO) -rahakkeen tokenomiikka

Ekubo Protocol (EKUBO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EKUBO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ekubo Protocol (EKUBO)”

Paljonko Ekubo Protocol (EKUBO) on arvoltaan tänään?
EKUBO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.37 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EKUBO-USD-parin nykyinen hinta?
EKUBO -USD-parin nykyinen hinta on $ 6.37. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ekubo Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EKUBO markkina-arvo on $ 63.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EKUBO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EKUBO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli EKUBO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EKUBO saavutti ATH-hinnaksi 7.64 USD.
Mikä oli EKUBO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EKUBO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.735467 USD.
Mikä on EKUBO-rahakkeen treidausvolyymi?
EKUBO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EKUBO tänä vuonna korkeammalle?
EKUBO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EKUBO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:21 (UTC+8)

Ekubo Protocol (EKUBO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.