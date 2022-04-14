EIGENCODE (CODE) -rahakkeen tokenomiikka
EIGENCODE (CODE) -rahakkeen tiedot
We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization.
We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline
|We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise
Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve.
EIGENCODE (CODE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu EIGENCODE (CODE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
EIGENCODE (CODE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
EIGENCODE (CODE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CODE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CODE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
