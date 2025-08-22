Lisätietoja DIVER-rahakkeesta

Divergence Protocol-logo

Divergence Protocol – hinta (DIVER)

Ei listattu

1DIVER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01087143
$0.01087143$0.01087143
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Divergence Protocol (DIVER) -hintakaavio
Divergence Protocol (DIVER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01081768
$ 0.01081768$ 0.01081768
24 h:n matalin
$ 0.01097102
$ 0.01097102$ 0.01097102
24 h:n korkein

$ 0.01081768
$ 0.01081768$ 0.01081768

$ 0.01097102
$ 0.01097102$ 0.01097102

$ 0.454064
$ 0.454064$ 0.454064

$ 0.00490827
$ 0.00490827$ 0.00490827

-0.12%

-0.89%

-6.66%

-6.66%

Divergence Protocol (DIVER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01087143. Viimeisen 24 tunnin aikana DIVER on vaihdellut alimmillaan $ 0.01081768 ja korkeimmillaan $ 0.01097102 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DIVER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.454064, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00490827.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DIVER on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.89% 24 tunnin aikana ja -6.66% viimeisten 7 päivän aikana.

Divergence Protocol (DIVER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

--
----

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

660.00M
660.00M 660.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Divergence Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DIVER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 660.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.87M.

Divergence Protocol (DIVER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Divergence Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Divergence Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005976807.
Viimeisten 60 päivän aikana Divergence Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0075535869.
Viimeisten 90 päivän aikana Divergence Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.003161993120062493.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.89%
30 päivää$ +0.0005976807+5.50%
60 päivää$ +0.0075535869+69.48%
90 päivää$ +0.003161993120062493+41.01%

Mikä on Divergence Protocol (DIVER)

Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Divergence Protocol (DIVER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Divergence Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Divergence Protocol (DIVER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Divergence Protocol (DIVER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Divergence Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Divergence Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

DIVER paikallisiin valuuttoihin

Divergence Protocol (DIVER) -rahakkeen tokenomiikka

Divergence Protocol (DIVER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DIVER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Divergence Protocol (DIVER)”

Paljonko Divergence Protocol (DIVER) on arvoltaan tänään?
DIVER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01087143 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DIVER-USD-parin nykyinen hinta?
DIVER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01087143. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Divergence Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DIVER markkina-arvo on $ 7.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DIVER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DIVER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 660.00M USD.
Mikä oli DIVER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DIVER saavutti ATH-hinnaksi 0.454064 USD.
Mikä oli DIVER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DIVER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00490827 USD.
Mikä on DIVER-rahakkeen treidausvolyymi?
DIVER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DIVER tänä vuonna korkeammalle?
DIVER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DIVER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Divergence Protocol (DIVER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.